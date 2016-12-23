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Рейсы "Уральских авиалиний" в Душанбе из Екатеринбурга и Самары отменены

Экономика и бизнес
23 декабря, 10:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС
В авиакомпании и Минтрансе РФ заявляют, что не получали уведомлений о запрете или отмене полетов в Таджикистан
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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА/ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Рейсы "Уральских авиалиний" в Душанбе из Екатеринбурга и Самары отменены. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло российской авиакомпании.

В частности, отменен рейс U6-2953 Екатеринбург - Душанбе на 23 декабря и U6-2927 Самара - Душанбе на 24 декабря.

Минтранс РФ не получил официальную телеграмму от авиавластей Таджикистана о приостановке полетов "Уральских авиалиний" в республику, заявил ТАСС официальный представитель министерства.

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"Официально телеграмму о приостановке полетов "Уральских авиалиний" Минтранс России не получил", - сказал он.

 "Уральские авиалинии" также не получали уведомлений о запрете или отмене полетов в Таджикистан. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель авиаперевозчика Сергей Антонов.

"На данный момент авиакомпания не получила официальных уведомлений или документов о запрете или отмены рейсов в Таджикистан", - сказал Антонов.

Ситуация с авиасообщением между РФ и Таджикистаном

Россия приостановила полеты таджикской авиакомпании "Сомон Эйр" в российские регионы с 00:00 мск 23 декабря.

Угроза прекращения авиасообщения возникла из-за несогласия между РФ и Таджикистаном о статусе аэропорта Жуковский. Россия определила статус Жуковского как подмосковный аэропорт, Таджикистан же считает его московским. Международные рейсы из всех московских аэропортов должны выполняться согласно двусторонним соглашениям, в которых прописан паритет по количеству назначенных перевозчиков от каждой страны.

В начале этой недели, ссылаясь на нарушение паритета, авиавласти Таджикистана отказались согласовать авиакомпании "Ямал" полеты в Жуковский.

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