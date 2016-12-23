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ФАС пока не получила ходатайство о покупке 63,8% Mail Group "Мегафоном"

Экономика и бизнес
23 декабря, 10:57 дата обновления: 23 декабря, 11:09 UTC+3
Оператор объявил о том, что совет директоров компании одобрил сделку по покупке 63,8% голосующих акций Mail.ru Group (15,2% уставного капитала) за $740 млн
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© Валерий Шарифулин/ТАСC

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России пока не получила ходатайство о покупке 63,8% Mail Group "Мегафоном". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Ходатайство не поступало", - сказал представитель ФАС, отвечая на соответствующий вопрос.

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Ранее в пятницу "Мегафон" объявил о том, что совет директоров компании одобрил сделку по покупке 63,8% голосующих акций Mail.ru Group (15,2% уставного капитала) за $740 млн. Оператор в случае закрытия сделки будет владеть 15,2% от уставного капитала Mail.ru.

Как говорится в презентации "Мегафона", традиционный рынок мобильной связи в России столкнулся с периодом нулевого роста, поэтому оператор счел необходимым привлекать цифровых абонентов, приносящих более высокий ARPU (показатель средней выручки на абонента) и денежный поток. Сделка позволит компании привлечь "крупнейшую оцифрованную" аудиторию Mail.ru Group, расширить пользовательский опыт в цифровом сегменте через беспрепятственное взаимодействие с клиентами через интегрированные каналы двух компаний, расширить потенциал развития мобильных услуг объединенной компании.

После завершения сделки компании продолжат работать полностью на рыночных условиях, менеджмент останется полностью независимым, любые соглашения между компаниями будут заключаться на коммерческих, полностью рыночных условиях, в системе корпоративного управления Mail.ru и основной операционной деятельности Mail.ru не произойдет значительных изменений, отмечает "Мегафон".

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Mail.ru владеет почтовым сервисом (около 100 млн активных аккаунтов), одноименным поисковиком (14,1 млн ежемесячных пользователей), социальными сетями "ВКонтакте", "Одноклассники" и MyWorld, мессенджерами Agent Mail.ru и ICQ. В активы также входят разработчик мобильных игр Pixonic и сервис по доставке еды Delivery Club.

В настоящее время USM Holdings владеет 56,32% "Мегафона". Другие акционеры оператора - TeliaSonera (25,17%), MICL - 3,92%, в свободном обращении находятся 14,59% акций.

Контролирующим акционером Mail.ru Group является USM Holdings через New Media and Technology Investment L.P, New Media Technologies Capital Partners Limited и Ardoe Finance Limited. Также Mail.Ru владеют южноафриканский медиахолдинг Naspers (владеет 27,6% акций через MIH) и китайская телекоммуникационная компания Tencent c 7,4% капитала.

В октябре стало известно о смене генерального директора Mail.ru Group. Ранее занимавший этот пост Дмитрий Гришин остался в компании на позиции председателя совета директоров, CEO стал Борис Добродеев (бывший глава "ВКонтакте"; Mail.ru Group стала единственным владельцем "ВКонтакте" осенью 2014 г.).

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