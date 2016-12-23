Сенаторы ратифицировали соглашение России и Ирана о взаимной защите капиталовложений

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании ратифицировал соглашение между Россией и Ираном о поощрении и взаимной защите капиталовложений.

Соглашение, в частности, включает взаимный допуск капиталовложений инвесторов Ирана и России на территории стран-участниц соглашения и взаимное предоставление "капиталовложениям инвесторов другой стороны режима не менее благоприятного, чем тот, который предоставляется капиталовложениям собственных инвесторов или капиталовложениям инвесторов любого третьего государства".

При этом страны-участницы соглашения оставляют за собой право "применять и вводить изъятия из национального режима в отношении иностранных инвесторов и их капиталовложений, включая реинвестированные капиталовложения".

Кроме того, соглашение предусматривает взаимные гарантии защиты капиталовложений инвесторов от принудительного изъятия: национализации, экспроприации или иных мер "за исключением случаев, когда такие меры принимаются в общественных интересах, в соответствии с законодательством государства принимающей стороны, на недискриминационной основе и сопровождаются выплатой быстрой, адекватной и эффективной компенсацией". Также предусмотрена гарантия беспрепятственного перевода за границу доходов и других платежей в связи с капиталовложениями в соответствии с законодательством стороны, на территории которого произошло капиталовложение.

Положения соглашения будут применяться ко всем инвестициям начиная с 1 января 1992 года, а не только к тем вложениям, которые будут осуществлены уже после вступления соглашения в силу. Кроме того, в соглашении между Россией и Ираном отсутствует положение о возможности урегулирования инвестиционных споров между сторонами с использованием механизмов Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС, входит в группу Всемирного банка).

Как заявил член комитета палаты по международным делам Игорь Морозов, соглашение будет способствовать активизации инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества между Россией и Ираном. "Это соглашение актуально как никогда", - заключил сенатор.