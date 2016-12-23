Сенатор опроверг слухи о возможном двукратном росте цен на сигареты в 2017 году

Тематический поезд, посвященный Кубку конфедераций по футболу, запущен в московском метроСпорт 23 декабря, 11:21
Югра продолжит претендовать на проведение этапов Кубка мира по биатлонуСпорт 23 декабря, 11:12
Сенатор опроверг слухи о возможном двукратном росте цен на сигареты в 2017 годуЭкономика и бизнес 23 декабря, 11:09
Мутко: Россия не готова отказываться от проведения соревнований по зимним видам спортаСпорт 23 декабря, 11:08
ЦСКА намерен арендовать у "Эвертона" Умара НиассаСпорт 23 декабря, 11:03
Мутко: каждая арена Кубка конфедераций должна провести не менее трех тестовых мероприятийСпорт 23 декабря, 10:59
ТАСС запустил проект "Россия онлайн"Новости агентства 23 декабря, 10:59
Товарные потоки после введения РФ контрсанкций: какие продукты интересуют россиянЭкономика и бизнес 23 декабря, 10:52
Мутко призвал регионы усилить борьбу с допингомСпорт 23 декабря, 10:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин опроверг слухи о возможном двукратном повышении цен на сигареты в 2017 году из-за роста акцизов на табак.
"Два дня назад в ряде СМИ прошла недостоверная информация о том, что в следующем году произойдет повышение на 200% цены на пачку сигарет. Эта информация не соответствует действительности, но тем не менее она взволновала армию курильщиков", - сказал Рябухин в ходе пленарного заседания Совета Федерации.
"Я хочу, пользуясь случаем, проинформировать сенаторов. Что произошло на сегодняшний день? Федеральным законом на 2017 год утверждена индексация акцизной ставки на табачные изделия в размере 26,7%. То есть если сегодня пачка сигарет стоит 110 рублей, то будет 121 рубль. Вот эта информация достоверная и прошу ориентироваться на эти цифры", - добавил сенатор.