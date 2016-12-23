Сенатор опроверг слухи о возможном двукратном росте цен на сигареты в 2017 году

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин опроверг слухи о возможном двукратном повышении цен на сигареты в 2017 году из-за роста акцизов на табак.

"Два дня назад в ряде СМИ прошла недостоверная информация о том, что в следующем году произойдет повышение на 200% цены на пачку сигарет. Эта информация не соответствует действительности, но тем не менее она взволновала армию курильщиков", - сказал Рябухин в ходе пленарного заседания Совета Федерации.

"Я хочу, пользуясь случаем, проинформировать сенаторов. Что произошло на сегодняшний день? Федеральным законом на 2017 год утверждена индексация акцизной ставки на табачные изделия в размере 26,7%. То есть если сегодня пачка сигарет стоит 110 рублей, то будет 121 рубль. Вот эта информация достоверная и прошу ориентироваться на эти цифры", - добавил сенатор.