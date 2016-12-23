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Московская область и Татарстан стали лидерами медиарейтинга инвестпривлекательности

Экономика и бизнес
23 декабря, 12:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС
Рейтинг создан Агентством стратегических инициатив (АСИ) при поддержке компании "Медиалогия" и PR-агентства Publicity
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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Московская область и Татарстан стали лидерами десятого медиарейтинга инвестиционной привлекательности российских регионов по итогам ноября. Об этом сообщили в пятницу в PR-агентстве Publicity. Рейтинг создан Агентством стратегических инициатив (АСИ) при поддержке компании "Медиалогия" и PR-агентства Publicity.

"Первое место в медиарейтинге заняла Московская область, на втором месте Республика Татарстан, третье место у Республики Крым. Замыкают первую пятерку Санкт-Петербург и Тюменская область. Медиарейтинг создан для того, чтобы мотивировать регионы к публичному освещению тех успехов, которые происходят в улучшении инвестиционного и делового климата. Эта работа должна быть направлена в первую очередь на местных предпринимателей, а также на внешних инвесторов из России и других стран", - сказали в агентстве.

Лидеры почти не меняются

Инфографика Медиарейтинг инвестиционной привлекательности регионов РФ. Ноябрь-2016 Медиарейтинг инвестиционной привлекательности регионов РФ. Ноябрь-2016

Агентство стратегических инициатив, компания "Медиалогия" и pr-агентство Publicity выпустили десятый по счету Медиарейтинг инвестиционной привлекательности регионов РФ.

Лидерами медиарейтинга из месяца в месяц становятся практически одни и те же регионы, отметила руководитель проектного офиса национального рейтинга Светлана Чупшева. "Это отражает ситуацию и в рамках национального рейтинга. Мы видим ряд регионов, которые делают большие успехи, однако нельзя сказать, что инвестиционный климат равномерно и качественно улучшается в рамках всех субъектов РФ. Именно поэтому по итогу Госсовета по развитию инвестклимата было принято решение о внедрении в практику субъектов специально разработанных целевых моделей, они позволят добиваться эффективного результата не только регионам-лидерам, но и всем остальным субъектам РФ", - приводит слова Чупшевой агентство Publicity.

Как отмечают разработчики рейтинга, когда в регионе внедряются те или иные преференции для предпринимателей, но бизнес из-за отсутствия необходимой информации об этом не знает и не пользуется положенными льготами, предпринимательские настроения и деловой климат имеют неудовлетворительное состояние. Лидерство регионов в медиарейтинге связано с крупными событиями и инициативами, посвященными улучшению инвестиционного и делового климата, которые прошли там в течение ноября.

Например, в рамках III Международного агропромышленного молочного форума, прошедшего в Московской области, Министерство сельского хозяйства и продовольствия области подписало пять инвестиционных соглашений на общую сумму более 2,5 млрд рублей. Также компания "Леруа Мерлен" инвестировала в свой крупнейший в Европе склад в Подмосковье 4 млрд рублей. "Общий объем инвестиций в проект составил 4 млрд рублей, здесь создано 600 рабочих мест, заработная плата существенно выше, чем в среднем по Московской области", - заявил министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев.

В первую десятку рейтинга также вошли Приморский край, Сахалинская область, Якутия, Краснодарский край и Липецкая область.

В девятом рейтинге инвестпривлекательности первое место занял Краснодарский край.

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