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Совфед одобрил соглашение с Киргизией о беспошлинных поставках нефти

Экономика и бизнес
23 декабря, 13:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС
В верхней палате парламента назвали договор с Бишкеком одной из форм поддержки со стороны России
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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании 23 декабря одобрил ратификацию соглашения с Киргизией о сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов. Договор предусматривает беспошлинные поставки российского сырья в Киргизию.

Так, в договоре указывается, что Россия не будет взимать вывозные таможенные пошлины  с нефти и нефтепродуктов, поставляемых для внутреннего потребления Киргизии. До начала каждого календарного года стороны обязаны согласовывать объемы и номенклатуру внутреннего потребления нефти и нефтепродуктов в Киргизии на следующий календарный год. Таким образом будут утверждаться индикативные балансы, после чего будет определяться объем беспошлинных поставок. Поставки сверх балансов будут облагаться пошлинами.

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Помимо этого, также запрещается реэкспорт нефти и нефтепродуктов. В случае выявления подобных фактов реэскпорта и отсутствия взаимоприемлемых договоренностей в течение двух месяцев, Москва может приостановить беспошлинные поставки. Запрет на реэкспорт распространяется также на товары из России, ввозимые в Киргизию из других государств - членов ЕАЭС.

Как заявил глава комитета палаты по международным делам Константин Косачев, данное соглашение "является одной из форм поддержки, которую оказывает Россия Киргизии".

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