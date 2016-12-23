Совфед одобрил соглашение с Киргизией о беспошлинных поставках нефти

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании 23 декабря одобрил ратификацию соглашения с Киргизией о сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов. Договор предусматривает беспошлинные поставки российского сырья в Киргизию.

Так, в договоре указывается, что Россия не будет взимать вывозные таможенные пошлины с нефти и нефтепродуктов, поставляемых для внутреннего потребления Киргизии. До начала каждого календарного года стороны обязаны согласовывать объемы и номенклатуру внутреннего потребления нефти и нефтепродуктов в Киргизии на следующий календарный год. Таким образом будут утверждаться индикативные балансы, после чего будет определяться объем беспошлинных поставок. Поставки сверх балансов будут облагаться пошлинами.

Помимо этого, также запрещается реэкспорт нефти и нефтепродуктов. В случае выявления подобных фактов реэскпорта и отсутствия взаимоприемлемых договоренностей в течение двух месяцев, Москва может приостановить беспошлинные поставки. Запрет на реэкспорт распространяется также на товары из России, ввозимые в Киргизию из других государств - членов ЕАЭС.

Как заявил глава комитета палаты по международным делам Константин Косачев, данное соглашение "является одной из форм поддержки, которую оказывает Россия Киргизии".