Костин считает текущую ключевую ставку ЦБ РФ завышенной

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Текущая ключевая ставка ЦБ РФ в 10%, учитывая уровень инфляции, завышена. Такое мнение высказал журналистам глава банка ВТБ Андрей Костин.

"Не подлежит сомнению, на мой взгляд, что ключевая ставка должна превышать уровень инфляции. Вопрос насколько. Текущее превышение на 4 процентных пункта представляется избыточным. С учетом замедления инфляции, а это большое достижение Банка России, вижу возможность дальнейшего снижения ключевой ставки скажем хотя бы до уровня 8%", - сказал Костин.

На текущий момент ключевая ставка Банка России составляет 10%. На заседании совета директоров 16 декабря Банк России оставил ставку без изменений. Регулятор ранее анонсировал, что до I квартала 2017 года менять ключевую ставку не планирует. Аналитики Сбербанка и ВТБ Капитал прогнозируют, что Банк России может понизить ключевую ставку к концу 2017 год до уровня 8,5%.

Зачистка банковского рынка

Андрей Костин также признался журналистам, что ожидает дальнейшую зачистку банковского рынка от "слабых и криминальных структур".

"Сегодня банковский сектор России во многом обязан целенаправленной расчистке от слабых, недобросовестных игроков. Повышение эффективности надзора - одно из неоспоримых достижений Банка России последних трех лет. Многочисленные банкротства, ликвидации банков, которые мы фактически слышим каждую неделю, очень часто, к сожалению, результат не только высокорискованной политики менеджмента, но и откровенного криминала", - отметил глава ВТБ.

"Считаю, что Банку России необходимо продолжить методично применять, а при необходимости, ужесточать надзорные меры по своевременному выявлению, избавлению сектора от слабых и криминальных структур. Здоровая консолидация пойдет ему (банковскому сектору - прим. ТАСС) на пользу", - полагает Костин.

По его словам, также следует ужесточить ответственность руководителей банков за мошеннические действия с отчетностью банков.

"При этом особый упор следует сделать на ужесточение персональной ответственности менеджеров, доводящих через мошеннические действия и фальсификацию отчетности в банке до состояния, которое мы видели, например, в случае Банка Москвы и других резонансных случаях, - сказал Костин. - Все такие лжебанкиры должны быть адекватно наказаны".