Путин: Россия не собирается изолироваться экономически

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Россия не собирается изолироваться экономически, ее экономика будет частью мировой.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции.

"Мы не собираемся изолироваться, российская экономика, если она хочет развиваться, а она хочет и будет развиваться на высокотехнологичном направлении, должна быть частью мировой. Так и будет", - заверил Путин.

В то же время, он подчеркнул, что в тех отраслях, где "возможно восстановление, либо воссоздание, либо новые шаги в нашей компетенции, особенно высокотехнологичной, мы обязательно будем по этому пути идти, и, уверен, добьемся хорошего, нужного нам результата".

Глава государства также отметил, что импортозамещение дает свои плоды.

"Импортозамещение дает свои плоды, по линии промышленности у нас закупки по импорту сократились на 10 процентных пунктов: если раньше это было около 49%, то сейчас 39%", - сказал президент. Он добавил, что в стране сделаны "очень серьезные шаги в сфере импортозамещения по целому ряду отраслей: в фармпромышленности, химической, легкой промышленности, тяжелом машиностроении, дорожной технике, которая уже почти на 100 процентов - российская".

"У нас реально серьезные изменения пошли в этом направлении. Я уже не говорю про оборонку - серьезные внутренние структурные изменения. Особенно в этой сфере чрезвычайно важно достичь технологической независимости", - сказал Путин. Он отметил позитивные тенденции импортозамещения и в сельском хозяйстве, которые позволили снизить в некоторой степени динамику инфляции.

Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн