Halliburton обратилась в ФАС в связи с потенциальной сделкой с "Новомет"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Американская корпорация Halliburton объявила об обращении в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России с запросом о получении обязательной отчетности пермской нефтесервисной и машиностроительной группы "Новомет" в связи с потенциальным приобретением доли в российском холдинге. Об этом сообщается на официальном сайте корпорации.

В сообщении отмечается, что Halliburton провела переговоры с рядом акционеров "Новомета", в том числе, обсудила возможность приобретения 100% российского холдинга. Согласно опубликованной информации, на данный момент соглашение не достигнуто.

Основным профилем "Новомета" является производство оборудования для добычи нефти. Контрольный пакет холдинга принадлежит менеджменту компании, 30,76% у "Роснано", миноритарные доли - у фондов Baring Vostok и Russia Partners.

"Новомет" имеет представительства в США, Канаде, ряде стран Африки, Азии и Южной Америки, в РФ клиентами группы являются крупнейшие нефтегазовые компании.