СМИ: Куба начала выпуск портативных компьютеров

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ГАВАНА, 24 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Покутний/. Первая линия по производству ноутбуков и планшетных компьютеров открыта в Гаване. Об этом сообщила газета Granma.
Фабрика, принадлежащая кубинскому промышленному предприятию информатики, связи и электроники, собирает ноутбуки с процессорами Core i3, Celeron и Core i5 шестого поколения. На предприятии предусмотрен выпуск двух моделей планшетников: с восьми- и десятидюймовой диагональю экрана, при этом десятидюймовая модель поставляется с клавиатурой. Устройство оснащено выходом для мультимедийного интерфейса HDMI, входами USB и мини-USB, способно работать с внешним накопителем емкостью до 1 терабайта.
Чтобы обеспечить долгий срок службы компьютеров, разработчики моделей приняли во внимание существующие на острове условия повышенной влажности и вероятное использование устройств несколькими членами семьи. Качество продукции гарантирует серия из 27 различных испытаний.
Технологии для открытия производственной линии предоставлены китайской компанией бытовой техники Haier, в то время как оперативные системы Nova и Novadroi созданы усилиями Гаванского университета информационных наук.
На первом этапе продукция будет поставляться государственным центрам и организациям. Сборочный цех планирует производить до 500 электронных устройств в день. В 2017 году новое предприятие рассчитывает собрать около 120 тыс. единиц продукции.