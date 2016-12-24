В Жуковском остаются 200 не вылетевших в Таджикистан пассажиров

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МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Около 200 человек, которые не смогли вылететь в Таджикистан, находятся сейчас в аэропорту Жуковский. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель гендиректора аэропорта Евгений Солодилин.
"На данный момент в Жуковском до сих пор остаются около 200 человек. Они должны были вылететь рейсами авиакомпании "Якутия" YC 747 в Душанбе и YC 791 в Худжанд. Всех пассажиров мы расселяем в гостиницы", - сообщил он.
С конца декабря между РФ и Таджикистаном действует ограничение на авиасообщение: Таджикской Somon Air российские власти запретили выполнять полеты в регионы РФ (кроме Москвы и Санкт-Петербурга).
В ответ на это Таджикистан запретил "Уральским авиалиниям" совершать полеты в страну из нескольких городов РФ.
Ранее Таджикистан не согласовал полеты из Жуковского авиакомпании "Ямал" (должны были начаться 20 декабря), ссылаясь на нарушение паритета по количеству перевозчиков с обеих сторон.
До введения ограничений между Таджикистаном и РФ летали три российских перевозчика ("Сибирь", "Уральские авиалинии" и UTair) и два таджикских (Somon Air и Tajik Air).
При этом паритет, согласно двусторонним соглашениям, может быть установлен только на рейсах из московских аэропортов, а Жуковский относится к Раменскому авиаузлу.
Авиасообщение России с Таджикистаном. Досье