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Россельхознадзор не снимет ограничений на поставки овощей из Турции до конца года

Экономика и бизнес
24 декабря, 19:30 дата обновления: 24 декабря, 19:42 UTC+3
Руководитель ведомства Сергей Данкверт сообщил, что пока Россельхознадзор не выработал механизм контроля за этой продукцией совместно с турецкими коллегами
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Россельхознадзор не будет снимать ограничения на поставку овощей из Турции в этом году. Об этом сообщил ТАСС руководитель ведомства Сергей Данкверт.

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"Да-да (в следующем году). Думаю, что в течение следующей недели уже не получится, потому что уже предновогодняя (неделя)", - сказал он, отвечая на вопрос, удастся ли договориться с Турцией до Нового года по частичному возобновлению поставки овощей в РФ.

Пока Россельхознадзор не выработал механизм контроля за этой продукцией совместно с турецкими коллегами. Ведомство опасается, что через крупные предприятия, которым планируется разрешить поставки, будет поступать продукция с небольших непроверенных предприятий, пояснил руководитель Россельхознадзора.

"Мы пока не можем конкретные предприятия (которым разрешат поставки в РФ - прим. ред.) определить и договориться, как наши турецкие коллеги будут вместе с нами контролировать количество. Мы хотим выработать механизм", - отметил Данкверт.

Ранее Данкверт сообщал, что частично разрешить поставки овощей из Турции планируется на этой неделе.

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Сейчас Россельхознадзор завершает техническую работу: составляет список регионов и предприятий Турции, с которых будет снят запрет на поставку овощей, говорил ранее ТАСС помощник руководителя ведомства Алексей Алексеенко.

Речь идет о запрете, который установил ранее Россельхознадзор из соображений безопасности продукции, рассказал помощник руководителя ведомства. Тогда был запрещен импорт турецкого перца, гранатов и баклажанов, салатов латук и айсберг, кабачков и тыкв. Теперь Россельхознадзор планирует разрешить ввоз этой продукции с крупных предприятий из определенных регионов Турции.

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