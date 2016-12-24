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Саудовская Аравия намерена продать 49% акций Saudi Aramco в течение 10 лет

Экономика и бизнес
24 декабря, 21:31 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ /Корр. ТАСС, Павел Прокофьев
Ранее правительство Саудовской Аравии приняло проект государственного бюджета на 2017 финансовый год с дефицитом $52,8 млрд
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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 24 декабря. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Власти Саудовской Аравии рассматривают возможность продажи до 49% акций государственной нефтяной компании Saudi Aramco в течение десяти лет. Об этом сообщила  саудовская газета "Аль-Иктисадия" со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве.

Как отмечает издание, операция пройдет поэтапно в течение десяти лет после первичного размещения акций (IPO) нефтяного гиганта, намеченного на 2017-2018 годы. На первом этапе планируется разместить менее 5% доли Saudi Aramco. Решение об операции принимает Совет по экономическим вопросам и развитию страны при правительстве Саудовской Аравии во главе с заместителем наследного принца Мухаммедом бен Сальманом.

О том, что Саудовская Аравия рассматривает возможность IPO Saudi Aramco стало известно в январе. Страна пытается сбалансировать свой бюджет на фоне падения цен на нефть. По оценке официальных представителей, Saudi Aramco стоит "триллионы долларов", несмотря на то, что это одна из самых закрытых в мире нефтяных компаний, которая не предоставляет никакой информации о своих доходах.

Официальной реакции со стороны Эр-Рияда пока не последовало.

Ранее на минувшей неделе правительство Саудовской Аравии приняло проект государственного бюджета на 2017 финансовый год с дефицитом $52,8 млрд. При этом в документе отмечалось, что ожидаемые доходы от экспорта нефти увеличатся на 46% по сравнению с 2016 годом, несмотря на соглашение о сокращении добычи, достигнутое странами ОПЕК в Вене 30 ноября. С 1 января 2017 года члены организации снизят среднесуточную добычу на 1,164 млн баррелей от уровня добычи картеля в октябре. Согласно условиям сделки ОПЕК, Саудовская Аравия должна сократить добычу примерно на 0,48 млн баррелей в сутки, до 10,06 млн баррелей.

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