Показатели добычи нефти мексиканской Pemex упали до минимума за 26 лет

МЕХИКО, 24 декабря. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Уровень добычи нефти и производства горючего мексиканской государственной нефтегазовой компанией Pemex за 11 месяцев этого года опустился до минимума за последние 26 лет. Об этом сообщила газета La Jornada со ссылкой на данные компании.

С января по ноябрь Pemex добывала в среднем 2,16 млн баррелей в сутки, что стало самым низким показателем с 1990 года.

"Падение добычи произошло в год, когда федеральное правительство сократило поступления в бюджет компании на 100 млрд песо (порядка $5 млрд по текущему курсу) на фоне падения цен на нефть и крупного долга предприятия", - отмечает издание.

При этом на 2017-2021 годы компания прогнозирует еще более низкий уровень добычи - около 1,94 млн баррелей в сутки. При этом она рассчитывает в сотрудничестве с другими предприятиями в 2018 году достичь показателя в 2 млн баррелей в сутки, а в 2021 году - уже 2,196 млн.

Pemex, основанная в 1938 году, входит в число крупнейших нефтяных компаний мира. В 2015 году результаты ее работы стали одними из худших в истории: только по итогам четвертого квартала убытки составили 168 млрд песо ($9,2 млрд по курсу на тот момент). В начале февраля 2016 года в компании сменилось руководство.