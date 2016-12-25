"Согаз" выплатит каждой семье погибших военных более 5,8 млн рублей

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Семья каждого погибшего военнослужащего в крушении Ту-154 под Сочи получит страховую компенсацию в общей сложности более 5,8 млн руб. Об этом говорится в сообщении страховой компании "Согаз", где была застрахована ответственность Минобороны РФ за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при эксплуатации воздушных судов. Страховая компания готова произвести выплаты в кратчайшие сроки.

"Размер компенсаций семье каждого погибшего военослужающего составит в общей сложности более 5,8 млн рублей, из которых 2,3 млн руб. - страховая выплата и 3,5 млн руб. - единовременное пособие", - говорится в заявлении страховщика.

Как передавал ранее ТАСС, военнослужащие, находившиеся на борту упавшего в Черном море самолета Ту-154, были застрахованы по государственному контракту в компании "Согаз". Это следует из документов, размещенных на сайте страховой организации.

С 1 января 2015 года между Минобороны РФ и АО "Согаз" действует госконтракт по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним лиц. Страхование производится в соответствии с законом № 52-ФЗ. В рамках госконтракта страховщик несет ответственность по страховым случаям, произошедшим в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2016г.

Страховая выплата на случай смерти застрахованного составляет 2,337 млн рублей. Кроме того, страховщик уполномочен производить выплаты единовременных пособий на случай смерти военнослужащего или признания его негодным к военной службе. Размер пособия по смерти военнослужащего составляет 3,506 млн рублей. Страховым случаем является гибель застрахованного лица в период прохождения военной службы, службы, военных сборов.