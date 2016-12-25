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Путин и Назарбаев осмотрели в Петербурге высокотехнологичную продукцию завода "Диаконт"

Экономика и бизнес
25 декабря, 14:45 дата обновления: 25 декабря, 15:16 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 25, декабря. /ТАСС
Президентам РФ и Казахстана, в частности, показали синхронный мотор, который благодаря технологии производства и инженерным решениям конкурирует по своей компактности с аналогами на мировом рынке
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент РФ Владимир Путин

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент РФ Владимир Путин

© Артем Коротаев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев осмотрели производство завода "Диаконт" в Санкт-Петербурге.

В ходе общения с руководством предприятия Путин поинтересовался, что является основным продуктом предприятия. Руководство "Диаконта" сообщило, что это робототехнические комплексы для диагностики ремонта, радиационностойкие телевизионные камеры, системы управления для атомных станций и электромеханические приводы.

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Кроме того, руководство предприятия рассказало Путину и Назарбаеву, что около 18% продукции компании "Диаконт" поставляется на экспорт в страны Европы, США, Китая, Индии, Японии и Канады.

Лидерам России и Казахстана также показали уникальную продукцию, которая здесь производится. В частности, был продемонстрирован синхронный мотор, который благодаря технологии производства и инженерным решениям конкурирует по своей компактности с аналогами на мировом рынке.

По словам руководства акционерного общества, на предприятии реализована передовая технология достоверного определения состояния труднодоступных участков нефтяных и газовых трубопроводов с помощью диагностических роботов, которые сейчас успешно применяются на нефтегазовых объектах США и Франции. Также Путин и Назарбаев в ходе осмотра завода познакомились с комплексом манипуляторов для восстановления ресурсных характеристик реакторов.

Совместное предприятие на базе "Диаконта"

Россия и Казахстан обсудят возможность создания совместного предприятия на базе российского производителя "Диаконт", который является резидентом особой экономической зоны в Санкт-Петербурге. Это предложение озвучил генеральный директор компании во время ее посещения лидерами двух стран.

Назарбаев во время осмотра стендов на производстве завода особенно заинтересовался робототехникой для сферы ТЭК и детально расспросил о ее особенностях.

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"У нас будет предложение рассмотреть возможность создания совместного предприятия с Казахстаном", - обратился к Путину и к Назарбаеву гендиректор компании "Диаконт" Михаил Федосовский. "Поддерживаю", - ответил Назарбаев, подкрепив свое согласие рукопожатием. Владимир Путин также одобрил эту идею, добавив, что необходимо "создавать и дополнительные компетенции в Казахстане".

Затем президенты ознакомились со стендами, посвященными проектам в сферах ЖКХ и информационных технологий при участии Агентства стратегических инициатив, а также стенд, посвященный участию России в чемпионате Worldskills.

По завершению осмотра, когда Путин и Назарбаев покидали помещение завода, возникла неловкая ситуация в связи с тем, что проводивший лидерам экскурсию гендиректор пытался прорваться через окружающих Путина и Назарбаева людей, чтобы лично попрощаться с российским президентом. Путин с добродушным смехом отметил такой "активный" шаг гендиректора, добавив, однако, что это "не по-военному". Пожав руку топ-менеджеру лидеры покинули завод.

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