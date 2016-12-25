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Иванич: инвестиции РФ в экономику Боснии и Герцеговины являются исключительно важными

Экономика и бизнес
25 декабря, 18:06 UTC+3 САРАЕВО САРАЕВО 25, декабря. /ТАСС
Одним из таких проектов, по словам президента, являются российские инвестиции в нефтеперерабатывающий завод в городе Брод
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Младен Иванич

Младен Иванич

© EPA/PATRICK SEEGER

САРАЕВО, 25 декабря. /ТАСС/. Босния и Герцеговина (БиГ) совместно с Россией реализует ряд интересных проектов, в том числе в энергетической и сельскохозяйственной сферах. Об этом заявил в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману председатель Президиума (коллегиального органа руководства) БиГ Младен Иванич.

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"В области экономики сейчас реализуется ряд особенно интересных проектов. Один из них - это российские инвестиции в нефтеперерабатывающий завод в городе Брод и завод моторных масел в городе Модрич. Это исключительно важные инвестиции", - сказал он.

Другой областью, в которой, по словам Иванича, "Москва продемонстрировала очень высокий уровень понимания интересов Боснии и Герцеговины", является импорт овощей и фруктов в Россию. "И в этой сфере мы наблюдаем действительно позитивные и конструктивные результаты. Это очень помогает нашим производителям, особенно фермерам, специализирующимся на фруктах. Российский рынок большой, и тут нам действительно удалось сделать многое", - подчеркнул он.

"Мы также очень ценим последнее решение, связанное с тем, что Босния и Герцеговина станет единственной страной, которой Россия переведет наличные средства в счет закрытия своих старых клиринговых обязательств еще со времен бывшей Югославии, - продолжил собеседник. - И это исключительный вклад в стабильность экономической ситуации в БиГ. А также ценим проявленное Россией понимание в отношении постепенного закрытия газового долга со времен войны, когда, в частности, жители Сараево были не в состоянии платить за газ. И сейчас этот старый долг медленно, постепенно выплачивается".

Говоря об энергетическом сотрудничестве, Иванич отметил, что в БиГ "хотели, конечно, чтобы проблемы с "Южным потоком" были решены, так как ожидалось, что часть газопровода пройдет и через территорию нашей страны, а это позитивно повлияло бы и на нашу экономическую стабильность". "Думаю, что у нас есть достаточный потенциал для наращивания сотрудничества, прежде всего учитывая то, что Россию мы воспринимаем как дружественную нам страну", - уверен он. И речь, по словам Иванича, идет не просто о прагматичных финансовых связях, а о "достаточно эмоциональных отношениях". "Надеюсь, что в дальнейшем этого будет еще больше", - добавил он.

 

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