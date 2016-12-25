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Сбербанк реструктурировал часть долга АвтоВАЗа на 1,5 года

Экономика и бизнес
25 декабря, 22:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, декабря. /ТАСС
Оставшуюся часть долга банк намерен реструктурировать к концу 1 квартала 2017 года
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МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Сбербанк реструктурировал часть долга АвтоВАЗа сроком на полтора года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Сбербанка.

"Мы реструктурировали часть долга АвтоВАЗа сроком на полтора года. Оставшуюся часть планируем реструктурировать к концу 1 квартала 2017 года", - отметили в пресс-службе. При этом в банке не сообщили, какая сумма долга была реструктурирована.

Ранее и.о. руководителя Sberbank CIB Игорь Буланцев говорил, что реструктуризация долга АвтоВАЗа может быть проведена в декабре, либо в первом квартале 2017 года.

В 2015 г. на фоне затрат на запуск новых моделей, кризиса на авторынке, падения покупательской способности и девальвации рубля АвтоВАЗа получил по международным стандартам финансовой отчетности убытки в сумме 74 млрд руб. Компания также нарушила ковенанты по договорам с банками на 36,6 млрд руб. и сообщила в финансовом отчете, что без поддержки акционеров имеет риск приостановки своей операционной деятельности из-за больших убытков и сложностей, связанных с погашением долгов. АвтоВАЗ должен Сбербанку порядка 16,5 млрд рублей.

Контрольный пакет АвтоВАЗа принадлежит альянсу Renault-Nissan, блок-пакет - ГК "Ростех". Эти акционеры управляют компанией через Alliance Rostec Auto BV.

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