СМИ: "Лукойл" реструктурировал дочернюю компанию Lukoil Overseas

Джордж Майкл скончался в возрасте 53 летКультура 26 декабря, 2:04
Кадыров присвоил детской больнице в Грозном имя Елизаветы ГлинкиОбщество 26 декабря, 2:03
СМИ: "Ливерпуль" намерен приобрести футболиста "Спартака" ПромесаСпорт 26 декабря, 1:55
Два подводных аппарата в ближайшие часы прибудут на место крушения Ту-154Происшествия 26 декабря, 1:30
"Кливленд" победил "Голден Стэйт" в матче НБАСпорт 26 декабря, 1:24
Республиканцы отвергли обвинения в попытке сравнить Трампа с Иисусом на РождествоМеждународная панорама 26 декабря, 1:09
Состояние актрисы Кэрри Фишер стабилизировалось после сердечного приступаКультура 26 декабря, 0:44
Чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд стартует в КанадеСпорт 26 декабря, 0:40
"Автомобилист" и минское "Динамо" начинают борьбу за Кубок Шпенглера по хоккеюСпорт 26 декабря, 0:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. В результате реструктуризации дочерней компании российского "Лукойла" Lukoil Overseas, управляющей добычными проектами за рубежом, из нее было выделено три управляющих центра: в Хьюстоне, Дубае и Ташкенте. Об этом глава компании Вагит Алекперов сообщил газете "Известия".
"Практически все завершено. У нас теперь три отдельно взятых региона: Хьюстон, Дубай, а также Узбекистан", - сказал он.
Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун также рассказал "Известиям", что благодаря реструктуризации дочерняя компания "приспособлена под текущую конъюнктуру мирового рынка". В самой компании газете пояснили, что такое решение продиктовано необходимостью снижения административных расходов на дублирующие функции зарубежных офисов. При этом источник в "Лукойле" сообщил изданию, что всю переработку за рубежом компания объединила в одну структуру с главным офисом в Вене.
В апреле 2015 года глава Lukoil Overseas Сергей Никифоров в письме трудовому коллективу компании сообщил о планах по изменению организационной структуры, предполагающих создание двух офисов - в Дубае и Хьюстоне. Как отмечал Никифоров, первый офис будет курировать портфель проектов в Средней Азии и на Ближнем Востоке, включая "Западную Курну-2", второй - морские проекты в Западной Африке, Европе, а также в регионах Северной и Южной Америки.