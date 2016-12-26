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СМИ: "Лукойл" реструктурировал дочернюю компанию Lukoil Overseas

Экономика и бизнес
26 декабря, 1:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС
Из зарубежной "дочки" было выделено три управляющих центра: в Хьюстоне, Дубае и Ташкенте
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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. В результате реструктуризации дочерней компании российского "Лукойла" Lukoil Overseas, управляющей добычными проектами за рубежом, из нее было выделено три управляющих центра: в Хьюстоне, Дубае и Ташкенте. Об этом глава компании Вагит Алекперов сообщил газете "Известия".

"Практически все завершено. У нас теперь три отдельно взятых региона: Хьюстон, Дубай, а также Узбекистан", - сказал он.

Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун также рассказал "Известиям", что благодаря реструктуризации дочерняя компания "приспособлена под текущую конъюнктуру мирового рынка". В самой компании газете пояснили, что такое решение продиктовано необходимостью снижения административных расходов на дублирующие функции зарубежных офисов. При этом источник в "Лукойле" сообщил изданию, что всю переработку за рубежом компания объединила в одну структуру с главным офисом в Вене.

В апреле 2015 года глава Lukoil Overseas Сергей Никифоров в письме трудовому коллективу компании сообщил о планах по изменению организационной структуры, предполагающих создание двух офисов - в Дубае и Хьюстоне. Как отмечал Никифоров, первый офис будет курировать портфель проектов в Средней Азии и на Ближнем Востоке, включая "Западную Курну-2", второй - морские проекты в Западной Африке, Европе, а также в регионах Северной и Южной Америки.

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