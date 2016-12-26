СМИ: "Стратегия роста" будет предусматривать увеличение доходов россиян

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Разрабатываемая Столыпинским клубом программа экономических реформ "Стратегия роста" предусматривает увеличение доходов граждан. Как пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на соответствующие предложения клуба, в части, касающейся реформирования пенсионной системы, это снимет вопрос о возможном повышении пенсионного возраста.

Как отмечает издание, главным вызовом, который стоит перед пенсионной системой, в клубе считают сокращение трудоспособного населения и увеличение числа пенсионеров, что ведет к росту нагрузки на работающих. По данным газеты, решение этой проблемы столыпинцы видят в "принятии программы социально-экономического развития, в основе которой будет задача повышения производительности труда и роста доходов населения", в результате чего должны вырасти и отчисления во внебюджетные фонды.

Также в основу программы положены идеи восстановления накопительной пенсии ("вернуть накопительный элемент (хотя бы частично) без повышения ставок страховых взносов, чтобы нынешние работники имели возможность копить на свою пенсию") и отказа от повышения страховых взносов, отмечает газета. По ее данным, в Столыпинском клубе уверены, что реализация этих предложений позволит избежать возможного повышения пенсионного возраста.

Как ранее сообщил ТАСС председатель президиума клуба, бизнес-омбудсмен Борис Титов, программа "Стратегия роста" будет представлена президенту РФ Владимиру Путину в январе 2017 года.