СМИ: "Стратегия роста" будет предусматривать увеличение доходов россиян

Абэ высказался относительно своей будущей поездки на Перл-ХарборМеждународная панорама 26 декабря, 8:31
СМИ: причиной смерти Джорджа Майкла могла стать сердечная недостаточностьКультура 26 декабря, 8:21
Самолет Ил-76 с десятью телами погибших в катастрофе Ту-154 вылетел в МосквуПроисшествия 26 декабря, 8:19
Соколов: часть останков погибших может находиться за границей соседних государствПроисшествия 26 декабря, 8:13
Группировка сил на месте крушения Ту-154 увеличена до 3,5 тыс. человекПроисшествия 26 декабря, 8:02
СМИ: регулирование наценок на детское питание могут отменитьЭкономика и бизнес 26 декабря, 5:32
GfK Group: Samsung Electronics контролирует большую часть рынка мобильных телефонов в РФЭкономика и бизнес 26 декабря, 5:26
Рэпер Трой Эйв получил два огнестрельных ранения в Нью-ЙоркеКультура 26 декабря, 5:13
Морская авиация ТОФ в 2017 году пополнится партией обновленных Ка-29Армия и ОПК 26 декабря, 4:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Разрабатываемая Столыпинским клубом программа экономических реформ "Стратегия роста" предусматривает увеличение доходов граждан. Как пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на соответствующие предложения клуба, в части, касающейся реформирования пенсионной системы, это снимет вопрос о возможном повышении пенсионного возраста.
Как отмечает издание, главным вызовом, который стоит перед пенсионной системой, в клубе считают сокращение трудоспособного населения и увеличение числа пенсионеров, что ведет к росту нагрузки на работающих. По данным газеты, решение этой проблемы столыпинцы видят в "принятии программы социально-экономического развития, в основе которой будет задача повышения производительности труда и роста доходов населения", в результате чего должны вырасти и отчисления во внебюджетные фонды.
Также в основу программы положены идеи восстановления накопительной пенсии ("вернуть накопительный элемент (хотя бы частично) без повышения ставок страховых взносов, чтобы нынешние работники имели возможность копить на свою пенсию") и отказа от повышения страховых взносов, отмечает газета. По ее данным, в Столыпинском клубе уверены, что реализация этих предложений позволит избежать возможного повышения пенсионного возраста.
Как ранее сообщил ТАСС председатель президиума клуба, бизнес-омбудсмен Борис Титов, программа "Стратегия роста" будет представлена президенту РФ Владимиру Путину в январе 2017 года.