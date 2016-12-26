GfK Group: Samsung Electronics контролирует большую часть рынка мобильных телефонов в РФ

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СЕУЛ, 26 декабря. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Южнокорейская компания Samsung Electronics в ноябре сохранила лидерство на российском рынке мобильных телефонов. Как сообщает агентство Рёнхап, такие данные опубликовала в понедельник международная маркетинговая компания GfK Group.
"С ноября прошлого года по ноябрь 2016 Samsung Electronics контролирует самую большую долю российского рынка мобильных аппаратов: 20,1%", - отмечает GfK Group. По ее данным, южнокорейской компании удалось сохранить лидерство, несмотря на сокращение доли из-за отзыва с смартфонов Galaxy Note 7, которые могли самопроизвольно загораться.
Второе место на российском рынке заняла компания Apple с долей в 12,4%, третье заняла китайская Huawei с 8,6%, далее следует Lenovo, чья доля за последний год сократилась с 13.7 до 7,4%.