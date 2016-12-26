СМИ: регулирование наценок на детское питание могут отменить

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. В следующем году Минсельхоз РФ может отказаться от практики регулирования регионами торговых наценок на детское питание, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
Как рассказали изданию в Минсельхозе, в противном случае рынок детского питания может сократиться на 35%, так как после изменения закона "О торговле" розничным сетям станет невыгодно его продавать. В министерстве опасаются, что это вызовет резкое сокращение ассортимента - в первую очередь, "наиболее дешевых, а также наименее оборачиваемых товарных позиций, например специализированных продуктов, предназначенных для кормления детей раннего возраста с различными отклонениями по здоровью".
Помощник главы МЭР Елена Лашкина сообщила, что действующее регулирование надбавок, фактически не влияющее на стоимость детского питания, может приводить к росту цен на другие товары за счет переноса издержек сетей и перераспределения торговой наценки. При этом, отмечает газета, по версии региональных властей, в результате отказа от регулирования детское питание может подорожать и оказаться недоступным для малообеспеченных граждан.
Как подтвердили изданию в ФАС и Минэкономразвития, разработанный Минсельхозом проект постановления правительства уже согласован с заинтересованными министерствами и ведомствами и после утверждения в Минюсте будет внесен в правительство.