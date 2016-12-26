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ФАС выявила завышение цен на 90 препаратов от ВИЧ, гепатитов и туберкулеза

Экономика и бизнес
26 декабря, 12:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС
По поручению Владимира Путина ФАС проводит сравнительный анализ цен на лекарственные препараты в РФ и других странах мира
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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила завышение цен на 90 препаратов от ВИЧ, гепатитов и туберкулеза. Об этом сообщил начальник управления контроля социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Тимофей Нижегородцев в рамках пресс-конференции.

"Около 90 препаратов у нас вызывают вопросы", - сказал Нижегородцев, отвечая на соответствующий вопрос.

ФАС проводит по поручению президента России сравнительный анализ цен на лекарственные препараты в РФ и других странах мира.

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Данная работа состоит из трех этапов: сравнение цен на лекарства, включенных в перечень "7 высокозатратных нозологий", анализ цен на лекарства, которые используются при лечении ВИЧ, гепатитов, туберкулеза, а также анализ цен на вакцины, которые используются в рамках календаря прививок и государственных программ.

В настоящий момент первый этап проверок завершен. Всего на 24 декабря 2016 года снижены цены на 88 позиций лекарственных препаратов.

Годовая экономия от снижения цен на лекарства по программе "7 нозологий" в 2016 году составит 4,9 млрд руб.

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