РФ и Казахстан подпишут документы о дальнейшем взаимодействии на Байконуре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Россия и Казахстан по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева планируют подписать документы, регламентирующие дальнейшее сотрудничество двух стран на космодроме Байконур.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Состоятся двусторонние российско-казахстанские переговоры, которые завершатся подписанием двух очень важных документов по Байконуру; это документы, которые регламентируют все дальнейшее взаимодействие на комплексе Байконур, - сказал представитель Кремля. - Вы знаете, что эта тема была несколько лет на повестке дня, и удалось выйти на нужную формулу понимания".

Ранее в декабре вице-премьер Дмитрий Рогозин посетил Астану, где в ходе переговоров были согласованы предложения сторон относительно будущего Байконура и наиболее важного совместного проекта "Байтерек".

"Мы будем надеяться на то, что в ближайшее время будет сформирован план действий по всем нерешенным вопросам, которые до сих пор оставались в рамках комиссии", - сказал тогда вице-премьер, напомнив, что долгое время российская сторона в поиске новых современных средств выведения космических аппаратов предлагала казахстанской стороне различные варианты. Один из них предлагал создать комплекс "Байтерек" на базе использования российско-украинской ракеты "Зенит".

Однако из-за ситуации на Украине от этого плана пришлось отказаться. В результате появилась другая идея - создать в России новую ракету того же класса, что и "Зенит" (грузоподъемность 10-16 тонн). Ракета-носитель получила название "Феникс" и должна стать одним из шагов по созданию сверхтяжелой ракеты.