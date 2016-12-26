Кабмин усилит ответственность для владельцев гостиниц, завышающих количество звезд

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Государство усилит ответственность для владельцев гостиниц за необоснованное завышение количества звезд в их отелях. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

"Те звезды, которые рисуют, абсолютно не совпадают с реальным положением дел, с общепринятой в мире практикой. Надо посмотреть законопроект на предмет усиления ответственности юридических лиц и должностных лиц. Наверное, есть смысл сделать эту ответственность более строгой. Тем более, нам в 2018 году нужно принять большой поток туристов, к нам приедут люди, чтобы посмотреть чемпионат мира по футболу", - сказал Медведев.

По его словам, "все должно быть безукоризненно". Премьер отметил, что правительство рассмотрит законопроект о введении классификации гостиниц, этот процесс будет поэтапным.

"Начнем с крупных гостиниц, у которых более 50 номеров. Для них требования вступают в силу с 1 января 2018 года. Еще через год это будут средние гостиницы, у которых от 15 до 50 номеров. Ну и еще через один год - остальные гостиницы", - сказал Медведев.

По его словам, классификацией будут заниматься специально аккредитованные организации. Вместе с тем премьер отметил, что для тех, кто неоправданно завышает "звездность" своих отелей, в настоящее время предусмотрен недостаточный размер штрафа.

"Какую гостиницу можно напугать штрафом в 7 тыс. рублей, я не знаю", - добавил глава правительства. По его словам, необходимо посмотреть законопроект на предмет усиления ответственности