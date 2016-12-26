Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Крушение Ту-154 Минобороны РФ
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.12:
$ 60.85
€ 63.54
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Чистый убыток ВЭБа за 2016 г. может составить около 130 млрд рублей

Экономика и бизнес
26 декабря, 13:44 UTC+3
По словам главы госкорпорации Сергея Горькова, это лучше прогноза в 200-250 млрд рублей
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Чистый убыток Внешэкономбанка (ВЭБ) по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) по итогам 2016 г. может составить около 130 млрд руб., лучше прогноза в 200-250 млрд руб., сообщил журналистам глава госкорпорации Сергей Горьков.

"Планировался убыток по итогам года в размере 200-250 млрд руб. В итоге будет около 130 млрд руб. по РСБУ", - сказал он.

Чистый убыток Внешэкономбанка по международным стандартам финансовой отчетности за 9 месяцев 2016 г. сократился в 1,54 раза по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. и составил 86,2 млрд руб. По итогам третьего квартала ВЭБ получил чистый убыток в размере 3,4 млрд рублей против 59,5 млрд рублей за аналогичный период 2015 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Фото
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
6
Американская компания Nikola Motor представила первый водородный грузовик
Интересное
14 лучших фото недели: похороны посла, "прыжок веры" и "снежная" волна
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Импорт и экспорт: динамика внешнеэкономических связей России
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков назвал безумием слова Рынски о трагедии Ту-154
2
С трех вокзалов в Москве эвакуируют людей после сообщения об угрозе взрыва
3
Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
4
Минтранс назвал основные версии катастрофы Ту-154
5
В Черном море обнаружены фрагменты, предположительно, Ту-154
6
Песков: версия теракта при крушении Ту-154 не получает развития
7
Платная парковка впервые появится в 17 районах Москвы
Темы дня