Чистый убыток ВЭБа за 2016 г. может составить около 130 млрд рублей

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Чистый убыток Внешэкономбанка (ВЭБ) по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) по итогам 2016 г. может составить около 130 млрд руб., лучше прогноза в 200-250 млрд руб., сообщил журналистам глава госкорпорации Сергей Горьков.
"Планировался убыток по итогам года в размере 200-250 млрд руб. В итоге будет около 130 млрд руб. по РСБУ", - сказал он.
Чистый убыток Внешэкономбанка по международным стандартам финансовой отчетности за 9 месяцев 2016 г. сократился в 1,54 раза по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. и составил 86,2 млрд руб. По итогам третьего квартала ВЭБ получил чистый убыток в размере 3,4 млрд рублей против 59,5 млрд рублей за аналогичный период 2015 года.