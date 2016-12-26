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Минтранс: сроки строительства подходов к Керченскому мосту остаются прежними

Экономика и бизнес
26 декабря, 15:14 UTC+3
Таким образом в ведомстве прокомментировали информацию в СМИ об отсутствии желающих заниматься данным проектом
Материал из 1 страницы
© Алексей Павлишак/ТАСС

Сроки строительства железнодорожных подходов к Керченскому мосту не изменились. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе ведомства.

"Сроки выполнения работ по строительству железнодорожных подходов остаются неизменными. Финансирование на проект строительства запланировано, начиная с 2017 года", - говорится в сообщении.

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Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщила, что повторный конкурс, связанный с разработкой рабочей документации и строительством этих подходов, признали несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Тендер проводился в середине декабря, срок подачи заявлений на участие завершился 23 декабря, отмечает издание. По данным источников газеты, главная проблема - низкая стоимость контракта, которая не обеспечивает высокой маржинальности. Кроме того, как отмечает один из собеседников газеты, проект "чрезвычайно ответственный и сложный из-за высокой сейсмической активности, а исполнитель с высокой вероятностью подпадет под санкции".

Первый тендер ФКУ "Управление служебных зданий федеральных органов исполнительной власти в области транспорта" Росжелдора объявило в конце сентября 2016 года. Тогда была подана одна заявка от АО "Железные дороги Якутии", однако компания не прошла предквалификационный отбор. По данным источника "Ъ", к проекту также проявляли интерес Арас Агаларов и Руслан Байсаров.

Керченский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Строительно-монтажные работы на объекте начались в феврале 2016 года сразу после получения положительного заключения по проекту от ФАУ "Главгосэкспертиза" и разрешения на строительство от Федерального дорожного агентства. Общая стоимость проекта в ценах соответствующих лет составляет 227,92 млрд руб. В нее входят затраты подрядчика проекта ООО "Стройгазмонтаж" и затраты заказчика строительства ФКУ Упрдор "Тамань". Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов - на декабрь 2019 года.

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