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Назарбаев предложил создать антикризисный совет в рамках ЕврАзЭС

Экономика и бизнес
26 декабря, 15:51 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 26, декабря. /ТАСС
Работа совета должны быть "ориентирована на глубокий анализ, подготовку предложений и практическое решение имеющихся проблем", уверен глава Казахстана
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев констатировал целый ряд внутренних проблем ЕврАзЭС и предложил создать антикризисный совет в рамках объединения.

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"Надо было бы создать нам, чтобы изучать все эти вопросы, антикризисный совет, в который можно привлечь экспертов мирового уровня иностранных, наших. Совет должен стоять особняком в структуре комиссии (Евразийской экономической комиссии) над общей текучкой бюрократии", - сказал Назарбаев в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Он отметил, что работа совета должны быть "ориентирована на глубокий анализ, подготовку предложений и практическое решение имеющихся проблем".

"Мы должны знать, как подставить плечо друг другу в непростых экономических условиях. Для этого нужен орган, который разрабатывает эти вопросы", - сказал президент Казахстана.

"На наши экономические взаимоотношения влияют нерешенные внутренние вопросы самого Союза. К ним относятся остающиеся еще большое количество барьеров во взаимной торговле, дополнительные требования и ограничения каждой страны, сложности при транзите товаров, обеспечительные платежи при доступе на рынки, препоны со стороны местных властей и другие", - пояснил Назарбаев.

"Мы понимаем, что эти проблемы всегда были и будут, они временные, встречающиеся в любом интеграционном процессе на начальном этапе. Должно, наверное, пройти время, чтобы правительства и бизнес стран набрали необходимый опыт совместной работы, приспособились друг к другу, но желательно это провести скорее", - заявил Назарбаев.

Глава Казахстана добавил, что в этих условиях будет правильным начать работу по выработке в рамках в ЕврАзЭС совместных мер по поддержке экономик двух стран для решения имеющихся проблемных вопросов.

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