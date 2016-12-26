Кабмин распределил на 2017 г. 1,5 млрд рублей субсидий организациям инвалидов

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ распределило на 2017 г. бюджетные субсидии в размере почти 1,5 млрд рублей на поддержку четырех общероссийских общественных организаций инвалидов. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
Так, согласно документу, Всероссийское общество слепых получит поддержку в размере почти 700 млн рублей, Всероссийское общество инвалидов - более 491 млн рублей. Размер субсидий Всероссийскому обществу глухих составит в будущем году 145,8 млн рублей, а общественной организации инвалидов войны в Афганистане "Инвалиды войны" будет оказана поддержка в размере 162,7 млн рублей.