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Лидеры стран ЕврАзЭС подписали новую редакцию Таможенного кодекса Союза

Экономика и бизнес
26 декабря, 16:27 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 26, декабря. /ТАСС
В кодекс заложены новые подходы к информатизации таможенных операций, вводится новый алгоритм взаимодействия бизнеса с госорганами, максимально унифицируются таможенные операции для всех стран союза
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Лидеры стран ЕврАзЭС подписали новую редакцию Таможенного кодекса Союза. Свои подписи под документом поставили президент РФ Владимир Путин, президент Киргизии Азмазбек Атамбаев, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент Армении Серж Саргсян.

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Таможенный кодекс Евразийского экономического союза придет на смену Таможенному кодексу Таможенного союза, принятому в 2009 году. Документ призван заложить необходимые основы для перехода к единому таможенному регулированию в рамках Евразийского экономического союза.

В новый кодекс, работа над которым велась на протяжении трех лет, заложены новые подходы к информатизации таможенных операций, вводится более удобный для бизнеса алгоритм взаимодействия с госорганами, минимизирующий бумажный документооборот и физический контакт участников внешнеэкономической деятельности с должностными лицами. Кроме того, максимально унифицируются таможенные операции для всех стран союза.

Со вступлением нового документа в силу ЕЭК будет определять верхние стоимостные и весовые пороги беспошлинной торговли, единые для всех стран. Стороны же по своему усмотрению смогут устанавливать более низкие нормы беспошлинного ввоза на национальном уровне в отношении товаров, перемещаемых посредством международных почтовых отправлений, а также экспресс-перевозчиками.

Члены союза договорились, что через год после вступления в силу нового Таможенного кодекса, в 2018 году, начнется постепенное снижение порога беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет- магазинов в страны ЕврАзЭС. Первое снижение - это €500 в 2018 г. Сверх нормы в €500 предусмотрен платеж в размере 30%, но не менее 4 евро за 1 кг. По истечении двух лет с момента вступления в силу кодекса предусмотрено снижение до €200, сверх этого - уплата 15%, но не менее €2 за 1 кг.

Предполагается, что Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу с 1 июля 2017 года.

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Саргсян, Серж Азатович Путин, Владимир Владимирович Назарбаев, Нурсултан Абишевич Атамбаев, Алмазбек Шаршенович
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