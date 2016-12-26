Улюкаев исключен из правкомиссии по вопросам конкуренции МСП

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев исключен из состава правительственной комиссии по вопросам конкуренции малого и среднего предпринимательства. Это следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Этим же распоряжением в состав правкомиссии включен новый глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Кроме того, из состава комиссии исключены министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, экс-министр образования РФ Дмитрий Ливанов, экс-глава Роспотребнадзора и депутат Госдумы Геннадий Онищенко и другие.