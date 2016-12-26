Улюкаев исключен из правкомиссии по вопросам конкуренции МСП

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев исключен из состава правительственной комиссии по вопросам конкуренции малого и среднего предпринимательства. Это следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Этим же распоряжением в состав правкомиссии включен новый глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Кроме того, из состава комиссии исключены министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, экс-министр образования РФ Дмитрий Ливанов, экс-глава Роспотребнадзора и депутат Госдумы Геннадий Онищенко и другие.