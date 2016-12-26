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Киргизия подписала Таможенный кодекс ЕврАзЭС

Экономика и бизнес
26 декабря, 16:41 дата обновления: 26 декабря, 17:37 UTC+3
В новый кодекс, работа над которым велась на протяжении трех лет, заложены новые подходы к информатизации таможенных операций
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© Артем Коротаев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Таможенный кодекс ЕврАзЭС подписан президентами четырех стран Союза, в том числе главой Киргизии. Об этом заявил журналистам председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.
Ранее по итогам церемонии подписания документов Саркисян заявил, что кодекс не подписан киргизским президентом.

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"Президенты четырех стран подписали все представленные документы, в том числе и Таможенный кодекс... Киргизия подписала Таможенный кодекс. Со стороны Киргизии не подписано только заявление о выстраивании совместной внешнеэкономической деятельности", - сказал Саркисян.

Глава ЕЭК отметил, что новая редакция Таможенного кодекса - это довольно прогрессивный документ, в нем заложены лучшие мировые практики, таможенные процедуры существенно облегчаются, сокращается срок процедуры растаможивания товаров на внешней границе Союза, предполагается внедрение электронных механизмов и облегчение режима предоставления статуса оператора внешнеэкономической деятельности.

Таможенный кодекс

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза придет на смену Таможенному кодексу Таможенного союза, принятому в 2009 году. Документ призван заложить необходимые основы для перехода к единому таможенному регулированию в рамках Евразийского экономического союза.

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В новый кодекс, работа над которым велась на протяжении трех лет, заложены новые подходы к информатизации таможенных операций, вводится более удобный для бизнеса алгоритм взаимодействия с госорганами, минимизирующий бумажный документооборот и физический контакт участников внешнеэкономической деятельности с должностными лицами. Кроме того, максимально унифицируются таможенные операции для всех стран союза.

Со вступлением нового документа в силу ЕЭК будет определять верхние стоимостные и весовые пороги беспошлинной торговли, единые для всех стран. Стороны же по своему усмотрению смогут устанавливать более низкие нормы беспошлинного ввоза на национальном уровне в отношении товаров, перемещаемых посредством международных почтовых отправлений, а также экспресс-перевозчиками.

Члены союза договорились, что через год после вступления в силу нового Таможенного кодекса, в 2018 году, начнется постепенное снижение порога беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет- магазинов в страны ЕврАзЭС. Первое снижение - это €500 в 2018 году. Сверх нормы в €500 предусмотрен платеж в размере 30%, но не менее €4 за 1 кг. По истечении двух лет с момента вступления в силу кодекса предусмотрено снижение до €200, сверх этого - уплата 15%, но не менее €2 за 1 кг.

Предполагается, что Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу с 1 июля 2017 года.

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Персоны
Саркисян, Тигран Суренович
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