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"Стройгазмонтаж" получил три контракта на строительство МГ "Ухта-Торжок-2" за 40 млрд руб.

Экономика и бизнес
26 декабря, 16:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС
Газопровод должен быть построен и готов к эксплуатации до конца 2019 года
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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга получил от "Газпрома" три контракта на строительство 279 км магистрального газопровода (МГ) "Ухта - Торжок - 2". Газовая монополия заплатит подрядчику 39,8 млрд рублей, следует из материалов на сайте госзакупок.

Три тендера проводились закрытым способом, другие участники, кроме "Стройгазмонтажа", допущены не были.

Магистральные газопроводы "Ухта - Торжок" и "Ухта - Торжок - 2" имеют ключевое значение для развития Единой системы газоснабжения России в коридоре от полуострова Ямал до Финского залива. Они предназначены для доставки дополнительных объемов газа на северо-запад России для газоснабжения и газификации отечественных потребителей и поставок на экспорт.

Строительство газопровода "Ухта - Торжок - 2" началось в октябре 2015 года. Газопровод должен быть построен и готов к эксплуатации до конца 2019 года.

"Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга - головная организация группы компаний СГМ, одного из ведущих в России холдингов, занимающихся строительством в нефтегазовом, транспортном и морском секторах отечественной экономики.

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