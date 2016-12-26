Сельское хозяйство остается локомотивом российской экономики

МОСКВА, 26 декабря. /Корр. ТАСС Анна Дементьева/. Российский агропромышненный комплекс (АПК) остается локомотивом экономики в целом. В правительстве четко устоялся принцип "зерно - новая нефть".

"Сельское хозяйство единственный сектор экономики, который в последние несколько лет устойчиво растет. Локомотив нашего роста - это факт. Это не просто драйвер роста, это отрасль, которая задает тон и настроение. Продукты - это то, с чем люди сталкиваются каждый день, хотят видеть на полках качественные и доступные по цене продукты, и российского производства", - заявил вице- премьер РФ Аркадий Дворкович, выступая на II Всемирном зерновом форуме.

В 2016 году рост сельхозпроизводства составит более 4%, отметил успехи аграриев президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции.

Драйвером роста АПК остается зерно. Так, глава Минсельхоза Александр Ткачев подчеркивал, что экспорт зерна приносит 70% доходов от общего объема сельскохозяйственного экспорта России.

"Мы в Минсельхозе считаем, что с учетом падения цен на нефть на первое место выходит производство зерна. Зерно - это наша нефть", - говорил министр.

Зерновые рекорды

Уходящий год принес рекордный в постсоветской России урожай зерна. Еще летом стало понятно, что такого урожая наша страна не знала со времен СССР. Тогда Минсельхоз прогнозировал сбор зерна на уровне 110 млн тонн. Позже прогноз пересматривался несколько раз в сторону повышения.

"У нас будет (урожай - прим. ред.) свыше 119 млн тонн. Это просто отличный показатель, хочу поблагодарить селян за эту работу", - говорил Путин.

Для сравнения, в 2015 году Россия собрала 104,8 млн тонн зерна. Рекордный урожай зерна в России был зафиксирован в 2008 году, когда аграрии собрали 108,1 млн тонн. При этом в советское время урожай с территории современной России был и больше. Так, в 1978 г. урожай составил 127,8 млн т. Это достигалось за счет огромных посевных площадей.

Стоит отметить, что такой урожай создает экспортный потенциал до 45 млн т, говорил Ткачев. В то же время темпы экспорта в этом сельхозгоду (с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года) ниже прошлогодних. Официальный прогноз Минсельхоза на текущий сельхозгод - 35 млн тонн, что всего на 1,1 млн тонн больше, чем в прошлом году.

Правительство только 23 сентября отменило экспортную пошлину на пшеницу, которая тормозила темпы экспорта этой культуры. Как пояснял глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский, поставки зерна по новым контрактам начались только спустя 2 месяца после их заключения. К этому времени начала замерзать "малая вода", что также притормаживает экспорт российского зерна. Эксперт отмечал, что темп поставок нормализуется только к весне.

В целом, в этом календарном году по состоянию на 11 декабря 2016 года экспортировано 31,5 млн тонн в 110 стран, из них 23,5 млн тонн пшеницы в 90 стран. Самыми крупными покупателями российского зерна в этом году стали традиционно Египет и Турция. Так, Египет закупил 5,4 млн тонн зерна (из них 5,3 млн тонн пшеницы), несмотря на временные запреты на ввоз российского зерна. Турция закупила 3,5 млн тонн, а тройку лидеров замыкает Иран, закупивший 1,8 млн тонн, несмотря на введенный в марте 2016 года запрет на ввоз российской пшеницы в связи тем, что у страны имеются ее достаточные запасы.

Импортозамещение продолжается

Россия продолжает политику импортозамещения. Российские продукты уже на 78% составляют ассортимент молочной и мясной продукции в магазинах РФ, подсчитал глава Минсельхоза.

"Мы видим сегодня российскую полку, как следствие (роста производства - прим. ред.) - это не только по мясной, но и молочной продукции - она на 78% состоит из российских товаров", - сказал он.

Министр подчеркнул, что такой уровень удалось достичь благодаря наращиванию производства. Например, в этом году Минсельхоз ожидает, что прирост производства животноводческой продукции составит 5%, отметил Ткачев.

При этом в России сохраняется дефицит молока, который оценивается в 7 млн тонн. Ожидаемый прирост производства составит 1%, прогнозировал глава Минсельхоза.

Что касается производства тепличных овощей, то по итогам 2016 года Минсельхоз прогнозирует, что оно вырастет на 25% - до 800 тыс. т. Для обеспечения продовольственной безопасности необходимо увеличить производство тепличных овощей на 1 млн т к 2020 г. или увеличивать на 200 тыс. т ежегодно. Это, по мнению министра, потребует модернизации в течение ближайших пяти лет не менее 2 тыс. га тепличных комплексов. Производство фруктов в России в этом году увеличится на 7% и достигнет 3 млн т.

По расчетам Минсельхоза, Россия через 5-7 лет выйдет на самообеспеченность по всем видам сельхозпродукции за исключением экзотики.

Пожар АЧС

В этом году ситуация с африканской чумой свиней (АЧС) в России складывается очень непростая. Например, в Краснодарском крае 28 ноября был введен карантин в радиусе 5 км от мест обнаружения очагов африканской чумы свиней в шести районах Кубани. Россельхознадзор хотел ввести карантин на всей территории Краснодарского края.

Очаги АЧС были обнаружены в Чувашии, Новгородской, Липецкой, Орловской областях и в Крыму.

При этом Россельхознадзор не раз заявлял, что региональные власти недостаточно бдительно следят за ситуацией с АЧС и не в полной мере выполняют мероприятия по предотвращению ее распространению.

В этом году резко возрос ущерб от АЧС в России. Так, Минсельхоз оценивал ущерб на 28 ноября в 1,2 млрд руб. (в 2015 г. потери от вируса составили 96 млн руб.). Позже глава Минсельхоза заявил, что ущерб превысил 1,5 млрд руб. Кроме того, Россия не может выйти на мясной рынок Китая из- за постоянных вспышек АЧС.

Правительство разработало и утвердило план по предотвращению заноса на территорию России АЧС и ее распространения. План предусматривает проведение оперативных действий по предотвращению распространения африканской чумы свиней, контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению законодательства в области ветеринарии, оборота продукции и сырья животного происхождения. Предусмотрено снижение численности и миграционной активности диких кабанов, являющихся основным источником распространения болезни.

В частности, предусматривается создание вдоль границ РФ и вокруг свиноводческих комплексов, имеющих "высокий уровень биологической защиты", буферной зоны, в которой не будет допускаться миграция диких кабанов. Кроме того, Минприроды и местные власти должны сократить численность диких кабанов до 30% в особо охраняемых регионах и до показателя плотности популяции 0,25 особи на 1000 га в центральных и северо-западных регионах страны, особенно уязвимых для распространения болезни. Регулировать численность диких кабанов предполагается как за счет мероприятий ветеринарного контроля, так и с помощью выдачи большего числа лицензий на охоту на дикого кабана.

Болезнь животных, вызванная АЧС, угрожающая отрасли свиноводства, проникла в Россию с территории Грузии в 2007 г. Сейчас вспышки заболевания обнаруживаются периодически в различных областях России, а также в Белоруссии и на Украине. АЧС не опасна для человека, но смертельна для диких и домашних свиней. Зараженное поголовье уничтожается во избежание дальнейшего распространения болезни, в связи с чем производители несут крупные финансовые потери.