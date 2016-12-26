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Россельхознадзор ограничил ввоз в РФ говядины из Грузии

Экономика и бизнес
26 декабря, 17:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС
Ведомство призвало регионы к усилению контроля за перемещением крупного рогатого скота и продукции животноводства как внутри страны, так и за ее пределами
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© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз в РФ говядины из Грузии в связи с регистрацией вспышки нодулярного дерматита крупного рогатого скота. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Так, запрещаются к ввозу восприимчивые к нодулярному дерматиту животные (в том числе крупный рогатый скот), продукция, полученная от восприимчивых к этому заболеванию видов животных (в том числе от крупного рогатого скота), без необходимой обработки, обеспечивающей разрушение вируса нодулярного дерматита, необработанное кожевенное сырье, полученное от убоя восприимчивых к этому заболеванию видов животных (в том числе от убоя крупного рогатого скота), генетический материал от восприимчивых заболеванию видов животных (в том числе от крупного рогатого скота), использовавшееся оборудование для проживания и транспортировки восприимчивых к этому заболеванию видов животных (в том числе крупного рогатого скота).

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Ведомство призвало ветслужбы российских субъектов усилить контроль над перемещением крупного рогатого скота и перевозкой продукции животноводства, в том числе шкур, как в пределах России, так и за границей. Помимо этого, Россельхознадзор считает необходимым принять меры по недопущению заноса возбудителя нодулярного дерматита при ввозе крупного рогатого скота, продуктов его убоя, в том числе шкур, мясной и молочной продукции, полученной от крупного рогатого скота, в КПП через государственную границу РФ.

Также Россельхознадзор призывает ветеринарные службы каждый день осуществлять клинический осмотр крупного рогатого скота в хозяйствах всех форм собственности, обеспечить запас дезинфицирующих, инсектицидных и других средств, принять меры по донесению до населения информации о специфике заболевания и срочному информированию специалистов госветслужбы при обнаружении клинических признаков нодулярного дерматита у крупного рогатого скота.

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