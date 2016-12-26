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Минфин Пакистана опроверг сообщения об отказе от банкноты в 5 тыс. рупий

Экономика и бизнес
26 декабря, 17:30 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ /Корр. ТАСС, Евгений Пахомов
Ранее Сенат страны одобрил резолюцию, предусматривающую отказ от самой крупной купюры в стране
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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 декабря. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Министерство финансов Пакистана опровергло появившиеся ранее сообщения о том, что правительство намерено вскоре вывести из обращения самую крупную банкноту номиналом 5 тысяч рупий.

Как указывается в распространенном заявлении, ведомство не видит необходимости в таком решении.

"Прекращение хождения банкноты в 5 тыс. рупий окажет негативное влияние на эффективность расчетов в коммерческой деятельности и станет источником серьезных неудобств и беспокойства для людей", - цитирует заявление министерства электронная версия газеты Dawn.

Минфин отмечает, что 5 тыс. рупий ($47,7) - это не такая крупная сумма, она меньше, чем $100, €200 или 50 фунтов стерлингов. В течение 2015-16 годов на пятитысячные купюры пришлось лишь 17% отпечатанных в стране банкнот.

Ранее Сенат Пакистана одобрил резолюцию, предусматривающую отказ от пятитысячной банкноты - самой крупной купюры в стране. Сенат призвал правительство постепенно вывести эту банкноту из обращения для борьбы с "грязными деньгами". Сенаторы полагают, что такая мера поощрит использование гражданами банковских счетов, стимулирует расчеты чеками и банковскими картами и уменьшит объемы теневой экономики. Однако правительство страны не поддержало резолюцию.

Как полагают пакистанские обозреватели, на сенаторов мог повлиять пример Индии, где 8 ноября правительство прекратило хождение самых популярных и самых крупных купюр в 500 и 1 тыс. рупий ($7,5 и $15 соответственно) в связи с борьбой против фальшивомонетчиков и коррупционеров. Власти объявили о введении новых банкнот номиналом 500 и 2 тыс. рупий, а обмен старых денег на новые строго ограничили. С тех пор в индийских банках стоят огромные очереди, в стране остро ощущается нехватка наличных денег. Однако Нью-Дели утверждает, что эта мера нанесла серьезный удар по "грязным деньгам".

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