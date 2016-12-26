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Главы стран ЕврАзЭС одобрили предложение о переговорах по ЗСТ с Ираном, Египтом и Индией

Экономика и бизнес
26 декабря, 17:34 UTC+3
На сегодняшний день переговоры о создании зоны свободной торговли ведутся с Сербией и Израилем
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НКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Президенты России, Казахстана, Киргизии и Армении одобрили предложения о необходимости начала переговоров о создании зоны свободной торговли ЕврАзЭС с Ираном, Египтом, Индией и Сингапуром. Об этом сообщил журналистам председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

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"Президенты четырех стран одобрили предложение о том, что нам необходимо запустить переговорные процессы (по созданию зоны свободной торговли - прим. ТАСС) с Ираном, Египтом, Индией и Сингапуром. Это означает, что уже на платформе Евразийской комиссии начнется интенсивный процесс по подготовке заключения соглашений с этими странами", - сказал Саркисян.

Глава коллегии ЕЭК добавил, что президенты дали поручение о создании рабочих групп, которые будут участвовать в переговорных процессах, а также поручили утвердить ответственных лиц за ведение переговоров.

Он напомнил, что в настоящий момент ведутся переговоры о создании ЗСТ с Сербией, Израилем и кроме того, отдельный процесс торгово-экономических отношений запущен с Китайской Народной Республикой.

Глава коллегии ЕЭК также рассказал, что президенты стран ЕврАзЭС в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета обсудили 25 вопросов.

Первая группа вопросов связана с внешнеэкономической деятельностью Евразийского союза, второй блок вопросов связан с деятельностью внутри ЕврАзЭС, в частности, главы государств приняли заявления о формировании (цифровой повестки) Евразийского союза, также приняты документы по формированию общего рынка электроэнергии в рамках ЕврАзЭС.

По словам Саркисяна, это позволит либерализовать отношения стран по продаже электроэнергии. Приняты документы по либерализации в сфере предоставления услуг и по формированию транспортного рынка. Также лидеры четырех стран подписали и новый Таможенный кодекс ЕврАзЭС, хотя до этого Саркисян заявлял, что Киргизия не подписала этот документ.

В заключение глава коллегии ЕЭК сообщил, что президенты четырех стран дали поручение представить все подписанные по итогам заседания Совета документы на подпись отсутствующему на заседании президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

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