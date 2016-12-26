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Госдума в 2017 году приступит к работе над новой редакцией Бюджетного кодекса

Экономика и бизнес
26 декабря, 19:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС
Новая редакция включит в себя процедуру прохождения бюджета, которая учтет нормы закона о парламентском контроле
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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Госдума в 2017 году приступит к обсуждению новой редакции Бюджетного кодекса РФ, сообщил журналистам председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

"Следующий год - это начало обсуждения новой редакции Бюджетного кодекса", - сказал он.

По словам Макарова, проект новой редакции кодекса, доработанный Минфином, в январе - феврале 2017 года может поступить в комитет по бюджету и налогам для ознакомления и доработки перед внесением в Госдуму.

Новая редакция включит в себя процедуру прохождения бюджета, которая учтет нормы закона о парламентском контроле, а также новое бюджетное правило, отметил Макаров. По его мнению, недостаток нынешнего планирования бюджета заключается в том, что оно отталкивается от расчета расходов. "Если мы хотим иметь серьезное бюджетное правило, то планирование должно отныне идти от доходов", - резюмировал депутат.

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