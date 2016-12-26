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Порошенко утвердил бюджет Украины на 2017 год

Экономика и бизнес
26 декабря, 20:03 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 26, декабря. /ТАСС
Расходы на оборону составят 5,2%
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КИЕВ, 26 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О государственном бюджете Украины на 2017 год". Об этом сообщила пресс-служба администрации главы государства.

"Президент напомнил, что бюджет своевременно и подробно был обсужден на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в части расходов на сектор обороны и безопасности страны. Он также особо отметил, что эти расходы составляют 5,2% от ВВП", - говорится в сообщении.

Кроме того, Порошенко, как уточнили в пресс-службе, обратил внимание, что власти страны "сделали революционные шаги, беспрецедентные по усилению защиты людей труда - поднята минимальная заработная плата до 3,2 тыс. гривен ($121)". Он также констатировал увеличение бюджетных расходов на дорожное строительство, а также реформы в области децентрализации.

Верховная рада 21 декабря утвердила во втором чтении закон о госбюджете на следующий год. В документе заложена инфляция на уровне 8,1% и рост ВВП в 3%.

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