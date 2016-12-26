Володин: бюджет Союзного государства на 2017 год превысил 6,7 млрд рублей

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Участники сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России приняли бюджет Союзного государства на 2017 год, он превысил 6,7 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил спикер Госдумы, председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин.

"Мы завершили работу принятием бюджета Союзного государства Белоруссии и России на 2017 год. Бюджет составил шесть миллиардов семьсот с небольшим миллионов. Бюджет профицитный", - сказал Володин.

Он отметил, что стороны будут делать все для эффективного использования этого бюджета. Спикер указал, что следующая сессия Парламентского собрания пройдет в Белоруссии в 2017 году. "Мы пришли к выводу, что во многом законодательство (России и Белоруссии - прим. ТАСС) уже гармонизировано, поэтому нужно больше заниматься унификацией законодательства. Это послужит развитию наших двусторонних отношений и повысит эффективность парламента Союзного государства", - пояснил Володин.

Он добавил, что в 2017 году "планируется реализовать 32 программы". "Все сошлись во мнении, что необходимо усилить контроль со стороны парламента за конечным результатом, за повышением эффективности этих программ", - заключил Володин.