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Источник: российскую делегацию на Давосском форуме возглавит Шувалов

Экономика и бизнес
26 декабря, 20:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС
Два информированных источника также сообщили ТАСС, что в состав делегации может войти недавно возглавивший Министерство экономического развития Максим Орешкин
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Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Первый вице-премьер Игорь Шувалов возглавит российскую делегацию на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2017 года, в ее состав может войти глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Об этом сообщили ТАСС информированные источники.

Кроме того, два информированных источника сообщили ТАСС, что в состав делегации может войти Максим Орешкин.

"Принято решение, что российскую делегацию на Давосском форуме возглавит Шувалов", - сказал источник в финансово-экономическом блоке правительства.

Как ранее сообщил РБК, помимо Шувалова, который возглавит делегацию, в Давосском форуме может также принять участие и вице-премьер Аркадий Дворкович. Однако в секретариате вице-премьера отказались комментировать возможность участия Дворковича в форуме.

В 2016 году российскую делегацию на Всемирном экономическом форуме в Давосе возглавлял вице-премьер Юрий Трутнев.

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Персоны
Шувалов, Игорь Иванович Орешкин, Максим Станиславович
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