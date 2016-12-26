Источник: российскую делегацию на Давосском форуме возглавит Шувалов

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Первый вице-премьер Игорь Шувалов возглавит российскую делегацию на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2017 года, в ее состав может войти глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Об этом сообщили ТАСС информированные источники.

Кроме того, два информированных источника сообщили ТАСС, что в состав делегации может войти Максим Орешкин.

"Принято решение, что российскую делегацию на Давосском форуме возглавит Шувалов", - сказал источник в финансово-экономическом блоке правительства.

Как ранее сообщил РБК, помимо Шувалова, который возглавит делегацию, в Давосском форуме может также принять участие и вице-премьер Аркадий Дворкович. Однако в секретариате вице-премьера отказались комментировать возможность участия Дворковича в форуме.

В 2016 году российскую делегацию на Всемирном экономическом форуме в Давосе возглавлял вице-премьер Юрий Трутнев.