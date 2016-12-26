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Мексиканский авиаперевозчик начал проверку своих самолетов SSJ-100

Экономика и бизнес
26 декабря, 23:52 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк
В авиапарке Interjet насчитывается более 20 единиц SSJ-100
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© EPA/VALDA KALNINA

МЕХИКО, 26 декабря. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Мексиканская авиакомпания Interjet объявила о проверке российских самолетов SSJ-100 в своем авиапарке. Об этом говорится в распространенном заявлении перевозчика.

"При поддержке производителя "Гражданские самолеты Сухого" и в соответствии с нормами Главного управления гражданской авиации мы работаем над этой ситуацией и со стороны Interjet подтверждаем обязанность соблюдать национальные и международные правила, - сообщили в компании. - Находящиеся в эксплуатации самолеты Superjet100 соответствуют всем нормам и самым высоким стандартам безопасности". В авиапарке Interjet насчитывается более 20 единиц SSJ-100.

По информации местных СМИ, перевозчик отменил рейсы из Мехико в Сан-Луис-Потоси, выполнявшиеся на этих лайнерах.

Ранее стало известно, что дефект, обнаруженный в одном из элементов узла стабилизатора российского самолета, не носит критического характера. Как было указано в сообщении компании "Гражданские самолеты Сухого", узел "имеет многоуровневую систему резервирования", и в ходе его проектирования был обеспечен запас прочности, "существенно превышающий эксплуатационные нагрузки".

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