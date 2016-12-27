Медведев на заседании правкомиссии обсудит развитие ТЭК на Северном Кавказе

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет во вторник заседание правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Участники заседания обсудят актуальное состояние и вопросы развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в СКФО, а также планы работы правительственной комиссии в 2017 году", - говорится в сообщении.

В совещании примут участие вице-премьер Александр Хлопонин, министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, министр энергетики Александр Новак, министр финансов Антон Силуанов, глава Минобрнауки Ольга Васильева, министр спорта Павел Колобков, министр культуры Владимир Мединский, глава Минздрава Вероника Скворцова, министр сельского хозяйства Александр Ткачев, глава Минтруда Максим Топилин, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Минстроя Михаил Мень, представители других ведомств и главы регионов.

Данная правительственная комиссия была создана в 2010 году. Среди ее основных задач - подготовка предложений по социально-экономическому развитию северокавказских регионов России и координация действий различных ведомств по реализации государственной политики в этом федеральном округе. В состав правкомиссии по развитию СКФО, возглавляемой непосредственно премьер-министром РФ, входят также вице-премьер Хлопонин, глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев, руководители северокавказских регионов, ряд федеральных министров, главы Сбербанка и Внешэкономбанка.

На предыдущем заседании комиссии в октябре в Ингушетии Медведев констатировал, что за последние годы ситуация в округе в целом стала лучше, но проблемы сохраняются - в частности, самая высокая по стране безработица. Премьер также обратил внимание на проблему дефицита бюджетов регионов СКФО, подчеркнув, что нужно в первую очередь развивать производство, а среди наиболее перспективных отраслей экономики Северного Кавказа он назвал сельское хозяйство, пищевую, перерабатывающую и легкую промышленность, индустрию отдыха и оздоровления. При этом, по словам Медведева, именно частные инвестиции, а не государственный бюджет в перспективе должны стать главным источником роста региона.

Тема развития ТЭК на Северном Кавказе, о которой пойдет речь на сегодняшнем совещании, поднималась в предыдущий раз на заседании данной правкомиссии в марте текущего года. Премьер-министр РФ тогда отметил, что положение в этой сфере в регионе меняется медленно и не всегда в лучшую сторону, в связи с чем ситуация требует постоянного контроля.