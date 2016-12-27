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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" обсуждает с АФК "Система" объединение активов в сфере электроники, заявил журналистам глава госкорпорации Сергей Чемезов.
"Я не исключаю, что на следующий год появятся другие холдинги, которые будут готовы к приватизации. В частности, мы работаем с компанией АФК "Система" - господином Евтушенковым (председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков - прим. ред.). Мы планируем объединить часть активов, прежде всего это активы, которые связаны с электроникой, системами связи", - заявил он, говоря о возможной готовности к приватизации холдингов корпорации в 2017 году. "То есть мы объединим свои активы, его, и создадим совместное предприятие - компанию", - добавил глава "Ростеха".
Чемезов рассказал, что стороны обсуждают создание совместного предприятия на базе части предприятий "Росэлектроники" (актив "Ростеха"), РТИ и "Микрона" (активы АФК) в сфере систем связи. Однако, каким будет соотношение долей в объединенной компании - пока сказать трудно, пояснил он. "Это будет зависеть от того, какие активы мы вносим, и какие вносит АФК "Система". Вполне возможно, что у АФК может быть контроль. Может, у нас останется контроль. Цель - объединить активы, которые работают над однотипной продукцией", - пояснил он.
Говоря о приватизации активов, Чемезов отметил, что в рамках создания совместного предприятия (СП) с АФК "Система", в него войдет "Росэлектроника", которую предварительно "очистят" от ряда активов.
Вложение денег в СП гипотетически возможно со стороны АФК, полагает Чемезов. "Возможно (вложение денег в СП) со стороны АФК, если они все-таки захотят иметь контроль, и их доля будет оценена меньше, чем наша. Чтобы получить контроль, им нужно будет внести деньги. Мы против этого возражать не будем", - пояснил он.
В пресс-службе АФК "Система" не стали комментировать ситуацию.
Ранее газета "Коммерсантъ", ссылаясь на источники на рынке микроэлектроники, сообщала о возможном объединении принадлежащих Ростеху "Росэлектроники" и Объединенной приборостроительной корпорации с активами АФК - РТИ и "Микроном". По информации газеты, контроль в объединенной компании должен получить Ростех.