СМИ: в 2017 году проверка госзакупок будет вестись на местах

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Расширенное казначейское сопровождение госконтрактов, предполагающее более тщательную проверку, запустят в пилотном режиме в 2017 г. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на замруководителя Федерального казначейства Станислава Прокофьева.

"Иногда казначейству присылают бумаги, по которым, например, залит фундамент, и требуют оплаты, а на самом деле этого не сделано: приехав на объект, ревизоры это увидят. Пока это эксперимент, расширенное сопровождение будет применяться выборочно, к каким именно госконтрактам - установит правительство", - пояснил он газете.

В частности, в 2017 году на базе территориальных отделений ФКУ "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России" планируется открыть лаборатории для проверки качества.

По словам Прокофьева, если правительство признает практику успешной, расширенное сопровождение могут распространить на весь федеральный госзаказ с 2018 года.

Казначейское сопровождение госзаказа было запущено в 2016 года с целью эффективного расходования бюджета.