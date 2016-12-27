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Мадуро: в Венесуэлу в ближайшие часы будут доставлены 35 миллионов новых банкнот

Экономика и бизнес
27 декабря, 6:39 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк
Власти проводят самую масштабную за последние годы замену денежных знаков
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МЕХИКО, 27 декабря. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Крупная партия новых банкнот будет доставлена в Венесуэлу в ближайшие часы. Об этом в понедельник вечером объявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро. Власти южноамериканской страны в этом месяце проводят самую масштабную за последние годы замену денежных знаков.

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"В 01:00 (08:00 вторника мск) в страну, с задержкой в восемь дней, прибудут 35 миллионов банкнот номиналом 500 боливаров", - сообщил Мадуро. Ранее во второй половине декабря в Венесуэлу доставили две партии новых банкнот, объемом 13,5 и 11 млн купюр соответственно.

Венесуэльские власти собирались к 16 декабря прекратить свободное хождение купюр номиналом 100 боливаров, а позднее вывести их из обращения. Тем не менее, 17 декабря было объявлено, что их можно будет использовать в торговле и банковской сфере до начала 2017 года. Одновременно в обращение будут вводиться купюры крупного номинала, вплоть до 20000 боливаров. По установленному государством курсу 100 боливаров равны примерно 10 долларам, однако на черном рынке доллар стоит в десятки раз дороже.

Необходимость появления купюр большого номинала обусловлена высокими темпами инфляции в южноамериканском государстве, которое на протяжении последних лет переживает острый социально-экономический кризис. По оценкам Международного валютного фонда, по итогам 2016 года инфляция в Венесуэле может составить порядка 700%.

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