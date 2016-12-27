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В 2017 году федеральный центр определит приоритетные проекты Якутии в арктической зоне

Экономика и бизнес
27 декабря, 7:04 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина
Якутия выбрана пилотным проектом по созданию Северо-якутской опорной зоны РФ, где будут созданы ряд минерально-сырьевых центров
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ЯКУТСК, 27 декабря. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Работа по определению и выбору приоритетных проектов, готовых к реализации, в арктической зоне Якутии будет завершена в 2017 году. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора департамента развития межрегионального и приграничного сотрудничества Минэкономразвития России Дмитрий Фишкин во время рабочей поездки в Якутск.

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© Фотохроника ТАСС

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"В следующем году мы завершим работу по определению проектов, готовых к запуску: мы должны полностью просчитать проекты, понять их экономическую эффективность, определиться с интересантами, какие частные инвесторы хотят реализовывать эти проекты, сколько надо бюджетных средств. Но при этом надо понимать, что любое изменение мировой конъюнктуры может повлиять на реализацию проектов: какие-то станут не рентабельными, какие-то - наоборот", - сказал Фишкин.

Как ранее сообщал ТАСС, Якутия выбрана пилотным проектом по созданию Северо-якутской опорной зоны РФ, где будут созданы ряд минерально-сырьевых центров: алмазный, угольный, промышленный кластер Усть-Яна, Томторский центр по добыче редкоземельных металлов, на базе Западно- Анабарского лицензионного участка планируется создать нефтяной центр.

По словам Фишкина, основной проблемой при оценке этих проектов является отсутствие транспортной инфраструктуры, поэтому совместно с другими федеральными отраслевыми министерствами, ведомствами будет создана рабочая группа, которая определит эти приоритетные проекты на территории арктической зоны Якутии.

"Совместно с Минприроды РФ, Минвостокразвития, Минтрансом мы определим эти проекты, чтобы логистика была оптимальная, транспортная инфраструктура должна связывать несколько проектов, нужно уточнить рынки сбыта. Кроме того, проекты должны быть увязаны с федеральными проектами и способствовать развитию соседних регионов. Логистика должна по крупным рекам, поэтому поддержан проект модернизации Жатайского судоремонтного завода", - сказал он.

Также он отметил, что совместно с научными институтами необходимо сделать комплексную переоценку минерально- сырьевых запасов в арктической зоне Якутии. "По многим перспективным участкам геолого-разведочные работы были сделаны в 40-50-х годах, поэтому назрела такая необходимость, в том числе при переоценке нужно смотреть на экономическую эффективность проектов", - отметил он.

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