Эксперты: стратегии социально-экономического развития до 2020 года реализованы на треть

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Стратегии социально- экономического развития Российской федерации до 2020 года на текущий момент реализованы в среднем на 29,5%. К таким результатам пришли эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР).
"Эксперты достаточно сдержанно оценили степень реализации положений Стратегии-2020. Средний уровень выполнения мер - 29,5%. Другими словами, в среднем каждая из предложенных мер была выполнена лишь на треть ("в незначительной мере"), что говорит о формальности отношения органов исполнительной власти к предложениям Стратегии-2020", - отмечается в документе.
При этом полностью реализованные меры, на долю которых приходится всего 6,8%, в большинстве случаев являются техническими, не требующими изменения институциональной среды, механизмов работы государственного аппарата.
Разработчики исследования также отмечают, что в Стратегии-2020 отсутствуют некоторые важные блоки. "Нет упоминаний о промышленной политике в разделе о новой модели роста, недостаточно отсылок к опыту догоняющего развития других стран, к созданию институтов догоняющего развития", - отмечается в документе. Также за рамками Стратегии-2020 остались вопросы экологии, градостроительства, пространственного развития, возможных отрицательных внешних эффектов экономического роста.
Но в целом, все опрошенные ЦСР эксперты отметили, что сама разработка Стратегии-2020 принесла большую пользу.
"Стратегия выполнила свою миссию в том смысле, что она показала, что нужно переосмыслить проводимые реформы, попытаться выработать новые направления. Стратегия позволила "проинвентаризировать набор проблем, предложить набор рецептов", поэтому она была значительным систематизирующим документом", - указано в исследовании ЦСР.