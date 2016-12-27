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Биржевые торги в Токио завершились разнонаправленно на нейтральном фоне

Экономика и бизнес
27 декабря, 10:00 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин
Ключевой индекс Nikkei к окончанию торгов поднялся на 0,03% - до 19 403,06 пункта
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ТОКИО, 27 декабря. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Торги на Токийской фондовой бирже завершились практически у нулевой черты и проходили крайне вяло, поскольку инвесторы проявляли осторожность перед началом операций на западных площадках, которые ранее были несколько дней закрыты из-за рождественских каникул.

Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию торгов поднялся на 0,03%, до 19 403,06 пункта. Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 0,12% и вышел на отметку 1536,22 пункта.

"На рынке, как и накануне, отсутствовали факторы, которые могли бы придать ясное направление сделкам, - говорит аналитик Nomura Securities Маки Савада. - Инвесторы спокойно отнеслись к сообщению правительства о том, что в Японии в ноябре вновь упали потребительские цены и объем потребительского потребления. Это был, конечно, негативный сигнал. Однако он может указывать и на то, что центральный Банк Японии будет вынужден усилить или по крайней мере продолжить свою политику количественного смягчения, которая выгодна фондовому рынку".

Аналитик Tokai Tokyo Securities Масато Ои считает, что возвращение на рынок после каникул западных инвесторов может подстегнуть повышение котировок. "Японские акции имеют тенденцию к росту, их многие хотели бы купить",- считает эксперт.

На закрытии торгов за доллар давали около 117,3 иены - примерно на 0,2 иены больше, чем во второй половине дня в пятницу в Нью-Йорке.

В лидерах снижения по итогам торгов оказалась электротехническая корпорация Toshiba, акции которой рухнули на 12,3%, до 388,70 иены после сообщений о крупных потерях компании из-за операций с производством оборудования для АЭС в США. В то же время акции производителя кухонной техники Zojirushi подорожали после объявления о росте ее прибылей (плюс 3,4%, до 1644 иены). Поднялись в цене бумаги (плюс 0,6%, до 4852 иены) Fuji Heavy Industries, производящей автомобили марки Subaru.

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