Александр Михеев возглавит "Рособоронэкспорт" 9 января 2017 года

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Глава "Вертолетов России" Александр Михеев станет гендиректором "Рособоронэкспорта" с 9 января, а на его место придет замглавы Минпромторга РФ Андрей Богинский. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Накануне первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев сообщил, что гендиректор холдинга "Вертолеты России" Александр Михеев уже возглавил "Рособоронэкспорт".

"Да, кандидатуры утверждены на совете директоров. Александр Михеев с 9 числа (января) заступит на новую должность директора "Рособоронэкспорта". На его место придет Андрей Богинский после того, как его освободят с должности заместителя министра промышленности. Это будет распоряжение правительства", - сказал Чемезов.

Он также сообщил, что в следующем году сменится и глава холдинга "Технодинамика". "В "Технодинамику" придет Игорь Насенков (первый заместитель генерального директора КРЭТ). Максим Кузюк придет к нам в Ростех, будет управляющим директором", - пояснил Чемезов.

Смена руководства "Рособоронэкспорта"

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что генеральный директор компании "Рособоронэкспорт" Анатолий Исайкин до конца декабря покинет свой пост в связи с достижением предельного возраста. При этом ожидалось, что новым генеральным директором компании станет нынешний глава холдинга "Вертолеты России" Александр Михеев, с которым в конце декабря был продлен контракт до 2021 года.

Анатолий Исайкин родился в 1946 году во Владивостоке. Окончил Иркутский педагогический институт иностранных языков имени Хо Ши Мина в 1972 году, затем работал учителем английского языка в средней школе на Сахалине, после чего служил в группе спецназначения "Вымпел", воевал в Афганистане, в отставку ушел в звании генерал-майора с должности заместителя начальника Управления спецопераций ФСБ РФ. Возглавил "Рособоронэкспорт" в 2007 году. Владеет английским и немецким языками.

Александр Михеев родился в 1961 году. В 1985 году окончил Московский институт инженеров гражданской авиации по специальности "эксплуатация воздушных судов". В 2005 году окончил адъюнктуру Военной академии Генерального штаба, в 2006 году - Финансовую Академию при правительстве РФ по специальности "Финансы и кредит", кандидат экономических наук. Гендиректором ОАО "Вертолеты России" был назначен в сентябре 2013 года, куда пришел с должности заместителя генерального директора "Рооборонэкспорта".